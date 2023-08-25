الجمعة 25 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد انضمامها للبريكس.. خبير: مصر تجني ثمار الدبلوماسية الناجحة

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قال الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة جيدة ويُهييء الكثير من المكاسب السياسية لها في سياقات متعددة بما يخدم المصالح المصرية، لافتًا إلى أن مصر تجني ثمار الدبلوماسية المصرية الناجحة، ويؤكد أن مصر ماضية على الطريق الصحيح.

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رئيس الوزراء: نصف اقتصاد العالم في تجمع "بريكس"

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وكيل مجلس الشيوخ: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" اعتراف بمكانة مصر الاقتصادية والسياسية

تأمين ملفات الغاز والطاقة 


وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن مزايا الانضمام للبريكس تتمثل في تأمين ملفات الغاز والطاقة والامن الغذائي وغيره، مشيرًا إلى أن مصر ستدفع 2 مليار للانضمام لهذا النظام الدولي الكبير للمشاركة في بنك التنمية في إطار حصة على 7 أقساط بما يقرب من 240 مليون دولار.

تحالف جيوسياسي 


وأكد خبير العلاقات الدولية، أن هذا التحالف جيوسياسي وليس تحالف شكلي سيكون هناك فيه مراجعات كثيرة تتم على  مستويات متعددة ولاسيما أن التحالف يضم 40% من سكان العالم و26% من الاقتصاد العالمي فبالتالي فإننا أمام مراحل مهمة سيكون له نتائجه المستقبلية، لافتًا إلى أن مصر لديها إمكانيات وقدرات كبيرة وقادرة على طرح رؤى ومقاربات في هذا الاطار. 

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