بعد انضمامها للبريكس.. خبير: مصر تجني ثمار الدبلوماسية الناجحة

قال الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة جيدة ويُهييء الكثير من المكاسب السياسية لها في سياقات متعددة بما يخدم المصالح المصرية، لافتًا إلى أن مصر تجني ثمار الدبلوماسية المصرية الناجحة، ويؤكد أن مصر ماضية على الطريق الصحيح.

تأمين ملفات الغاز والطاقة



وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن مزايا الانضمام للبريكس تتمثل في تأمين ملفات الغاز والطاقة والامن الغذائي وغيره، مشيرًا إلى أن مصر ستدفع 2 مليار للانضمام لهذا النظام الدولي الكبير للمشاركة في بنك التنمية في إطار حصة على 7 أقساط بما يقرب من 240 مليون دولار.

تحالف جيوسياسي



وأكد خبير العلاقات الدولية، أن هذا التحالف جيوسياسي وليس تحالف شكلي سيكون هناك فيه مراجعات كثيرة تتم على مستويات متعددة ولاسيما أن التحالف يضم 40% من سكان العالم و26% من الاقتصاد العالمي فبالتالي فإننا أمام مراحل مهمة سيكون له نتائجه المستقبلية، لافتًا إلى أن مصر لديها إمكانيات وقدرات كبيرة وقادرة على طرح رؤى ومقاربات في هذا الاطار.