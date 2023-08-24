جريت وول تكشف عن السيارة الهجينة الجديدة Wey Alpine

طرحت عملاق صناعة السيارات الصينية جريت وول، سيارتها الهجينة الجديدة Wey Alpine التي من المنتظر أن تكون منافساً شرساً لسيارات تويوتا الشهيرة Sienna، وزودت السيارة الهجينة جريت وول Wey Alpine الجديدة بمنظومة هجينة يدخل فيها محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، يولدان معا عزما يعادل 184 حصانا.

وحصلت السيارة جريت وول Wey Alpine الهجينة الجديدة على هيكل ميني فان مدروس ليكون انسيابيا بشكل ممتاز، وتميّزت بعناصر تمنحها مظهر القوة والفخامة مثل واجهتها الأمامية العريضة التي طليت بالكروم، كما جهّزت بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED.

ويبلغ طول السيارة الهجينة جريت وول Wey Alpine الجديدة 5 أمتار تقريبا، وعرضها 196 سم، وارتفاعها 190 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 308 سم، كما جهّزت بعجلات بمقاس 18 بوصة، وأنظمة تعليق تجعل حركتها سلسة ومتوازنة بشكل كبير.

وتأتي السيارة الهجينة جريت وول Wey Alpine الجديدة من جريت وول بـ 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، وجهّزت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما زوّدت قمرتها بأنظمة تكييف توزع الهواء بصورة ممتازة على الركاب، وثبتت على واجهة القيادة شاشة لمسية كبيرة تستخدم للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع والعديد من ميزات المركبة.

أسعار سيارة جريت وول الجديدة

وبحسب المعلن من جريت وول فإن السيارة Wey Alpine الهجينة الجديدة سوف يتم طرحها في الأسواق العالمية بنسخ مختلفة تتراوح أسعارها ما بين 40 و50 ألف دولار.

وتعد مجموعة جي بي غبور أوتو، هي الوكيل الحصري لعلامة جريت وول في السوق المصرية.

كانت مجموعة جي بي غبور أوتو، قد أطلقت سيارات هافال التابعة لعلامة جريت وول الصينية في السوق المحلية لأول مرة في 2021.

تقدم جي بي غبور أوتو سيارات هافال في مصر من خلال طرازين هما هافال H6، وجوليون.

وتتميز سيارات هافال بشكل عام بتصميم مستقبلي وديناميكي جديد يميزها عن كافة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الأخرى، إلى جانب الأداء القوي والتكنولوجيا المبتكرة المخصصة من أجل شعور المستخدم براحة البال الكاملة ومتعة القيادة على الطريق.