النصر يصدم جمهوره ويعلن إصابة رباعي الفريق

أعلن نادي النصر إصابة رباعي الفريق الاول لكرة القدم في صدمة كبيرة للجمهور بالرغم من وقوع النادي في أزمة فقدان النقاط، لتتعدد الأزمات قبل الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024.

النصر يعلن إصابة رباعي الفريق

كشف الجهاز الطبي لنادي النصر عن إصابة رباعي الفريق الاول أندرسون تاليسكا وعبدالله مادو وعلي لاجامي وسيكو فوفانا، والذي يبعد جزء كبير من لاعبي العالمي عن المواجهات المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين وبدوري أبطال آسيا.

وسيغيب عبدالله مادو عن النصر لمدة 4 أسابيع، في حين سيغيب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة 15 يوم، ولم يتم تحديد مدة غياب المدافع السعودي علي لاجامي، بالإضافة إلى انتظار نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها النجم الإيفواري سيكو فوفانا.