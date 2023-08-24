شاهد.. الاتحاد يكتسح الرياض بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن

حقق فريق نادي الاتحاد تقدم كبير بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب نادي الرياض بالشوط الأول، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

الاتحاد يتقدم بثلاثية على نادي الرياض

افتتح التسجيل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بهدف رائع في الدقيقة 17 من الشوط الأول لنادي الاتحاد، وأضاف النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 25 من نفس الشوط عن طريق ضربة جزاء.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الاول أضاف حمدالله الهدف الثالث للنمور في شباك الرياض، ليحسم اللقاء بنسبة كبيرة من نصف اللقاء الاول فقط.