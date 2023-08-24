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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. الاتحاد يكتسح الرياض بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن

الاتحاد
الاتحاد

حقق فريق نادي الاتحاد تقدم كبير بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب نادي الرياض بالشوط الأول، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

الاتحاد يتقدم بثلاثية على نادي الرياض

افتتح التسجيل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بهدف رائع في الدقيقة 17 من الشوط الأول لنادي الاتحاد، وأضاف النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 25 من نفس الشوط عن طريق ضربة جزاء.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الاول أضاف حمدالله الهدف الثالث للنمور في شباك الرياض، ليحسم اللقاء بنسبة كبيرة من نصف اللقاء الاول فقط.