القرآن حصن للإنسان ضد الفراغ النفسي .. خالد الجندى يوضح (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أي إنسان فى احتياج إلى عقيدة مثل الماء والهواء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع عبر فضائية dmc، اليوم السبت، أن كفر الملحد بالعقيدة يعتبر عقيدة في حد ذاتها، لكنها تعتبر عقيدة خاطئة.

العقيدة احتياج إنساني

وذكر أن العقيدة احتياج إنساني، وتشبه الماء والهواء حيث لا يستطيع الإنسان العيش بدونهما، مشددًا على أن احتياج الإنسان للعقيدة يحتم عليه ضرورة أن يدقق فيها ليتبع النهج الصحيح، معقبًا: “النفس إذا لم تشغلها بالحق ستشغلك بالباطل”.

ولفت إلى أنّ القرآن الكريم يعتبر حصنا نفسيا للإنسان، وسيظل مستمرًا على هذا النحو حتى يوم القيامة، وهو ما يحمي الإنسان من أي فراغ نفسي.

ساندوتشات فقهية

وفي حلقة سابقة نوه الشيخ خالد الجندي، إلى أن الفتوى الإلكترونية أمر خطير للغاية في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنها أصبحت ضرورة عصرية.



وأضاف أنه يجب الحذر من الفتاوى الإلكترونية التي تأتي من مصادر وصفها بالمشبوهة، منوهًا إلى أن أغلب الفتاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر شديدة التسلف، وتقود إلى الشك في العلماء، وهذه كارثة حقيقة.

وأشار إلى أن سرعة الحصول على الفتوى الإلكترونية، وشبهها بأنها عصر السندوتشات الجاهزة، محذرا من رواج كبير لهذه الفتاوى على الكثير من المنصات رغم أن مصدرها واحد.

ولفت إلى أن الرواج الكبير للفتاوى الإلكترونية يجعل البعض يظنها صحيحة، وذلك على غير الصواب، داعيا للانتباه لمخاطر مثل هذه الأمور، مضيفا: "تجد من يشتم الإمام النواوى والسيوطي وغيرها، وكذلك الهجوم على المعتقد الأشعرى وبيحاولوا يكفروهم، وهتلاقى ناس بتهاجم وخلاص وكل ده من مصدر واحد".