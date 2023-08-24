الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع عوائد السندات

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، ليصل لأعلى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.

المعاملات الفورية

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1920.79 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولار.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1263.03 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

واصلت أسعار الذهب، في الارتفاع بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2280 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 10 جنيهات عن سعر أمس الأربعاء 2270 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18240 جنيها،

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

عيار 21 يسجل 2280 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

التحركات الإيجابية في سعر الذهب المحلي تتوافق مع تحركات الأونصة العالمية التي تشهد تعافي منذ بداية الأسبوع ومنذ تسجلها أدنى مستوى منذ 5 أشهر، بينما تترقب الأسواق المحلية والعالمية هذا الأسبوع حديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية العالمية، ومتابعة أثر ذلك على تحركات الدولار والذهب العالمية.