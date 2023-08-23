الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 2270 جنيها

واصلت أسعار الذهب، في الارتفاع بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2280 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 10 جنيهات عن سعر الافتتاح 2270 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18240 جنيها، ويتزامن هذا الارتفاع مع تعافي أسعار الذهب العالمي وتداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

من ناحية أخرى ارتفعت أسعار الذهب أمس وسجلت أعلى مستوى عند 2300 جنيه للجرام قبل أن تعاود التراجع وتغلق عند المستوى 2270 جنيها للجرام لتسجل في نهاية الجلسة ارتفاع بمقدار 5 جنيهات فقط مقارنة مع سعر افتتاح جلسة الأمس عند 2265 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

عيار 21 يسجل 2280 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

التحركات الإيجابية في سعر الذهب المحلي تتوافق مع تحركات الأونصة العالمية التي تشهد تعافي منذ بداية الأسبوع ومنذ تسجلها أدنى مستوى منذ 5 أشهر، بينما تترقب الأسواق المحلية والعالمية هذا الأسبوع حديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية العالمية، ومتابعة أثر ذلك على تحركات الدولار والذهب العالمية.

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس، وجاء ذلك مع تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار، مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

الذهب في المعاملات الفورية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.09 دولار للأونصة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1928.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، في حين توقف الارتفاع الذي أخذ عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا تقريبًا، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.

وستحظى ندوة جاكسون هول السنوية للبنوك المركزية في ولاية وايومنج الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع بمتابعة وثيقة بحثًا عن أي تلميحات حول رفع أسعار الفائدة، مع التركيز بشكل خاص على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الجمعة.

وأدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في الآونة الأخيرة إلى زيادة الرهانات على أن البنك المركزي سوف يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلص جاذبية الذهب.