أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

واصلت أسعار الذهب، في الارتفاع بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2280 جنيه للجرام مرتفعاً بمقدار 10 جنيهات عن سعر أمس الأربعاء 2270 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18240 جنيها، ويتزامن هذا الارتفاع مع تعافي أسعار الذهب العالمي وتداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

عيار 21 يسجل 2280 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

التحركات الإيجابية في سعر الذهب المحلي تتوافق مع تحركات الأونصة العالمية التي تشهد تعافي منذ بداية الأسبوع ومنذ تسجلها أدنى مستوى منذ 5 أشهر، بينما تترقب الأسواق المحلية والعالمية هذا الأسبوع حديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية العالمية، ومتابعة أثر ذلك على تحركات الدولار والذهب العالمية.