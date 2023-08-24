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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فيديو يُثير تفاعلًا واسعًا في البحرين.. سرق سيارة الإسعاف بعد علاجه بالمستشفى

مريض يسرق سيارة إسعاف
مريض يسرق سيارة إسعاف

شهدت البحرين، حادثة غريبة من نوعها حيث أقدم شخص على سرقة سيارة إسعاف من المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيها، فيما أصدرت السلطات بيانا بشأنه، ما أثار تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وفي بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت شرطة العاصمة القبض على شخص (23 عاماً) إثر قيامه بسرقة سيارة إسعاف من المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه.

وظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لشخص يصور آخر أخذ سيارة إسعاف وهرب بها، فيما كانت الضحكات تعلو في المقطع المصور.

كما كشفت الشرطة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة سارق الإسعاف إلى النيابة العامة.

ونشر حساب موثق للصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، مقطع فيديو لعملية "السرقة"، مؤكدا القبض على "السارق"، في حين تفاعل رواد مواقع التواصل بـ"سخرية ومزاح" مع المقطع.

وفي سياق آخر، أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن المرأة البحرينية أصبحت شريكا فاعلا في بناء واستدامة بلادها بفضل الرؤية الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك ملك مملكة البحرين، والمتابعة الحثيثة والمؤمنة بقدرات المرأة من الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

ووجهت التهنئة للقيادة البحرينية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، قائلة: “كل عام وإنجازات المجلس ومخرجاته في ازدهار ونهضة شاملة”.

وكتبت السفيرة فوزية زينل، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: “تحتفل مملكة البحرين في هذا اليوم بالذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة والذي يوافق 22 أغسطس من كل عام، إنها مناسبة تترجم الرؤية الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة والمؤمنة بقدرات المرأة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أصبحت المرأة البحرينية شريكا فاعلا في بناء واستدامة الوطن.. كل عام وإنجازات المجلس ومخرجاته في ازدهار ونهضة شاملة”.

 

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