عاجل
قائد فرقة BTS يسيء للإسلام.. محبوه يحرقون صوره ويطالبونه بالاعتذار
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البحرين تدرس توسعة الشواطئ لمواجهة ظاهرة ارتفاع مستوى البحر

ظاهرة ارتفاع مستوى
ظاهرة ارتفاع مستوى البحر

تستعد البحرين مباشرة خطتها الدفاعية لمواجهة ظاهرة ارتفاع مستوى البحر، والتي تقوم بشكل أساسي على توسيع الشواطئ وبناء حواجز بحرية أعلى ورفع مستوى الأرض.

ومن جهته، قال وزير النفط والبيئة في البحرين محمد بن مبارك بن دينه في مقابلة مع وكالة فرانس برس في المنامة، إنّ البحرين معرّضة للمخاطر البيئية، والتهديد الرئيسي يتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن ارتفاعا شديدا يبلغ 5 أمتار سيغمر معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مطارها الدولي.

أكّد وزير النفط والبيئة في البحرين، أن المملكة سجّلت بالفعل ارتفاع مستويات سطح البحر بين 1.6 و3.4 ملم في كل عام منذ عام 1976.

وبحلول عام 2050، يتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر على الأقل، وفقا للوزير، وذلك نقلا عن اللجنة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة. لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التقديرات متحفظة.

وقال وزير النفط والبيئة البحريني إما أن نجعل الشواطئ أوسع أو نبني جدارا صخريا لمناطق معينة، أو أن نصلح الأراضي الواقعة قبل الشاطئ.

وأضاف هذا جزء من خطة مفصّلة ستُستكمل خلال أقل من 10 سنوات، وتمولها الحكومة.

 

مواد متعلقة

سلاح ذو حدين.. فوائد وأضرار فاكهة المانجو

سيوة.. واحة الجمال على أرض مصر (معلومات)

الاحتلال ينقل أسرى فلسطينيين من سجن النقب إلى جهة غير معلومة

مودعون في لبنان يتجمعون أمام البرلمان احتجاجًا على تشريع مثير للجدل.. مالقصة

ضبط 750 كيلو دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

سفيرة البحرين بالقاهرة تشيد بالجهود الطبية المميزة في مستشفى 57357 "صور"