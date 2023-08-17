البحرين تدرس توسعة الشواطئ لمواجهة ظاهرة ارتفاع مستوى البحر

تستعد البحرين مباشرة خطتها الدفاعية لمواجهة ظاهرة ارتفاع مستوى البحر، والتي تقوم بشكل أساسي على توسيع الشواطئ وبناء حواجز بحرية أعلى ورفع مستوى الأرض.

ومن جهته، قال وزير النفط والبيئة في البحرين محمد بن مبارك بن دينه في مقابلة مع وكالة فرانس برس في المنامة، إنّ البحرين معرّضة للمخاطر البيئية، والتهديد الرئيسي يتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن ارتفاعا شديدا يبلغ 5 أمتار سيغمر معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك مطارها الدولي.

أكّد وزير النفط والبيئة في البحرين، أن المملكة سجّلت بالفعل ارتفاع مستويات سطح البحر بين 1.6 و3.4 ملم في كل عام منذ عام 1976.

وبحلول عام 2050، يتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر على الأقل، وفقا للوزير، وذلك نقلا عن اللجنة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة. لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التقديرات متحفظة.

وقال وزير النفط والبيئة البحريني إما أن نجعل الشواطئ أوسع أو نبني جدارا صخريا لمناطق معينة، أو أن نصلح الأراضي الواقعة قبل الشاطئ.

وأضاف هذا جزء من خطة مفصّلة ستُستكمل خلال أقل من 10 سنوات، وتمولها الحكومة.