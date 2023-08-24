بشرى سارة.. 5 أحداث ينتظرها المصريون في سبتمبر 2023

يشهد شهر سبتمبر 2023، أحداث كثيرة ينتظرها المصريين، منها انتهاء تخفيف الأحمال وانتهاء فصل الصيف، بالإضافة إلى صرف الرواتب والمعاشات الخاصة بتكافل وكرامة.

ويبحث المواطنين من وقت إلى آخر، على مواعيد الإجازات المتبقية والمناسبات المنتظرة حتى نهاية عام 2023.

صرف معاشات تكافل وكرامة

يجرى صرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة لأكثر من 11 مليون شخص يوم 15 سبتمبر 2023.

انتهاء فصل الصيف

حسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ينتهي فصل الصيف رسميًا يوم 21 سبتمبر 2023، مشيرة إلى أن الثلث الأخير من أغسطس الجاري يشهد بعض التقلبات الجوية.

انتهاء تخفيف الأحمال

حسب ما كشفته مصادر بوزارة الكهرباء، من المتوقع أن تنتهي عملية تخفيف الأحمال مع بداية شهر سبتمبر 2023، ويُجري بصورة تدريجية، وفقا للجداول المعلنة داخل مختلف المناطق بالمحافظات.

إجازة المولد النبوي

يحصل الموظفون على إجازة المولد النبوي، الشهر المقبل، حيث يوافق موعد إجازة المولد النبوي يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، وهو الموافق 27 سبتمبر 2023، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا لما صرحت به الدولة.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي التي توافق يوم الأربعاء، إلى يوم الخميس ليحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متواصلة مع دمج يومي الجمعة والسبت، ولكن لم يتم إصدار قرار الترحيل حتى الآن.

بدء الدراسة

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة يوم السبت 30 سبتمبر 2023 بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.