مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

الإجازات الرسمية، مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، مواعيد الأعياد المتبقية في 2023، بهذه الكلمات يبحث المواطنون عبر محرك البحث "جوجل"، لمعرفة هل هناك إجازات رسمية متبقية في العام الجاري أم انتهت جميعها، وذلك بعد الانتهاء تقريبًا من كافة الأعياد والمناسبات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الإجازات والأعياد الرسمية المتبقية في العام الجاري 2023.

الإجازات والأعياد المتبقية في 2023

يوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل.

يوافق عيد القوات المسلحة بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يقرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، ويقرر إجازة انتصارات 6 أكتوبر يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، إذ كانت الحكومة اعتمدت في عام 2020 يوم الخميس بديلاً للإجازات والأعياد الرسمية الواقعة فى منتصف الأسبوع.