موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفى، حيث قررت الحكومة المصرية العودة إلى التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، ومع بداية التوقيت الشتوى يقوم الجميع بتأخير ساعاتهم 60 دقيقة كاملة.

ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة

وقد تم تطبيق العمل بـ التوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضى، وذلك لمحاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

قرار الحكومة بعودة التوقيت الصيفى

وقررت الحكومة المصرية العمل بـ التوقيت الصيفى لمدة 6 شهور كاملة، ثم بدء العمل في التوقيت الشتوي الذي ينتظره الجميع، ومن المقرر بداية التوقيت الشتوى من اليوم الأخير لشهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

التوقيت الشتوى

وبحسب التوقيت الشتوي فمن المفترض أن يتم تأخير الساعة بمعدل 60 دقيقة، ويستمر العمل به طوال فصل الشتاء، وبهذا سيكون قد تم تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر كاملة.

والجدير بالذكر أنه كان السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أكد أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة

وتطبيقًا لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).