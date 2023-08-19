عاجل
عاجل.. الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة تعطيل العمل وغلق دور العبادة.. إجراءات حكومية حال انتشار المتحور الجديد EG.5
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. تأخير الساعة

التوقيت الصيفى
التوقيت الصيفى

 موعد انتهاء التوقيت الصيفى.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف بشكل رسمي، حتى تكون بداية الفصل الجديد يوم 22 سبتمبر المقبل.

txt

موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. "الساعة هترجع أمتى؟"

txt

هل تعتزم الحكومة إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الكهرباء؟

txt

“النقراشي” يطالب بإلغاء التوقيت الصيفي وطرد الأجانب من وزارة الكهرباء.. نصائحهم كوارث

 وكان مجلس الوزراء كشف عن بدء تطبيق التوقيت عن المدة التي يتم العمل بها بهذا التوقيت، وموعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي:

 يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، حتى يستمر العمل به لآخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الوقت لانتهاء موعد التوقيت الصيفي ما يقرب من شهرين على انتهاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

خطوات ضبط الساعة عند انتهاء التوقيت الصيفي:

 عندما ينتهي التوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وعندما تدق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، يقوم المواطنون بتأخير الساعات الخاصة بهم، سواء كانت ساعة الحائط، أو اليد، أو ساعات الموبايلات والأجهزة الإكترونية، لمدة 60 دقيقة، ليبدأ حينها التوقيت الشتوي.

 يذكر أنه جرى العمل بالتوقيت الصيفي في مصر منذ عام 1940 وتوقف العمل به أكثر من مرة ليعود تفعيله مرة أخرى 28 أبريل 2023.

 

مواد متعلقة

الرئيس الأمريكي يكشف عن توقعاته بشأن لقاء نظيره الصيني

رئيس الوزراء: احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية.. واختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه

موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. "الساعة هترجع أمتى؟"

هل تعتزم الحكومة إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الكهرباء؟

“النقراشي” يطالب بإلغاء التوقيت الصيفي وطرد الأجانب من وزارة الكهرباء.. نصائحهم كوارث

بدء أيام الكلب "الأكثر سخونة في العام" في هذا التوقيت

رئيس الوزراء يعلن التوقيت الأنسب لتوطين التصنيع المحلي للدواء

دعاء الخسوف.. ردده اليوم كثيرًا في هذا التوقيت