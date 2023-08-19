موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. تأخير الساعة

موعد انتهاء التوقيت الصيفى.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف بشكل رسمي، حتى تكون بداية الفصل الجديد يوم 22 سبتمبر المقبل.

وكان مجلس الوزراء كشف عن بدء تطبيق التوقيت عن المدة التي يتم العمل بها بهذا التوقيت، وموعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي:

يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، حتى يستمر العمل به لآخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الوقت لانتهاء موعد التوقيت الصيفي ما يقرب من شهرين على انتهاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

خطوات ضبط الساعة عند انتهاء التوقيت الصيفي:

عندما ينتهي التوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وعندما تدق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، يقوم المواطنون بتأخير الساعات الخاصة بهم، سواء كانت ساعة الحائط، أو اليد، أو ساعات الموبايلات والأجهزة الإكترونية، لمدة 60 دقيقة، ليبدأ حينها التوقيت الشتوي.

يذكر أنه جرى العمل بالتوقيت الصيفي في مصر منذ عام 1940 وتوقف العمل به أكثر من مرة ليعود تفعيله مرة أخرى 28 أبريل 2023.