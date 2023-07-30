هل تعتزم الحكومة إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الكهرباء ؟

ترددت أقاويل خلال الأيام القليلة الأخيرة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تخطيط الحكومة المصرية لإلغاء تطبيق التوقيت الصيفي، زاعمين أن عودة تطبيق التوقيت الصيفي هي المتسبب في الأزمة الحالية لانقطاع الكهرباء.

وتساءل العديد من المواطنين عن مدى صحة تلك الأقاويل وهل سيتم بالفعل إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي أم لا، وهو ما أوضحه السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه لا نية في التفكير في إلغاء التوقيت الصيفي.

إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي

نفى المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، نادر سعد، في تصريحات تلفزيونية له، أن الحكومة قد تطرقت إلى التفكير في إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي، مؤكدًا أن التوقيت الصيفي مهم ويحقق وفرًا بنسبة 10% من استهلاكات الطاقة، بناء على دراسات موثقة.

وأشار سعد، إلى أنه في حالة عمل دراسات لازمة من وزارتي البترول والكهرباء حول إلغاء التوقيت الصيفي ستقول الحكومة حينها "سمعًا وطاعة"، موضحًا أن التوقيت الصيفي مستمر ومهم ويحقق العائد منه.

السفير نادر سعد

وأكد السفير نادر سعد أن الحكومة بدأت بنفسها تطبيق خطة الترشيد، نافيًا ترك التكييفات أو الأنوار مضاءة داخل المباني الحكومية بعد انصراف الموظفين، لافتًا إلى أن هناك إجماع من وزارتي البترول والكهرباء بأن التوقيت الصيفي مهم، مشيرًا إلى أن تلك الوزارات تضم مختصين ويعلمون جيدًا تأثير التوقيت الصيفي.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تدخل في عملية ترشيد الكهرباء وبالتالي سيتم غلق المباني في العاصمة من بابها بعد مواعيد العمل الرسمية ولن يتم تشغيل أي مكيفات أو إضاءات غير ضرورية.

واختتم السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إطفاء لوحات الإعلانات في الشوارع بعد العاشرة مساءً ولكن خلال الفترة المقبلة وليس حاليًا لأن هناك معلنين دفعوا أموالًا مقابل هذه الإعلانات.