الشباب والرياضة تصل بمبادرة "حرفتك .. مهنتك" لمحافظتي أسيوط وبني سويف

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، تنفيذ الورش الحرفية واليدوية ، التي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " علي مستوى المحافظات.

وجاءت الورشة الأولي لأعمال الريزين بمركز شباب ناصر بالوليديه ، بمحافظة اسيوط ، بمشاركة ١٤ فتاة من أندية الفتاة والتطوع ، حيث قامت المدربة مها عبد الرحيم محمود بكلية التربية النوعية بأسيوط، بتدريب الفتيات علي أعمال الريزين بمختلف أشكاله، وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر وتحسين دخل أسرتها .

فيما تم تنفيذ ورشة أخري بمحافظة بني سويف، بمركز شباب صلاح سالم ، حيث قدمها المدرب أحمد محمود بمشاركه ٣٠ فتاة من أندية الفتاة والتطوع ، وتناول خطوات عمل اركت من الخشب البرواز من خامات البيئة، بهدف تشجيع الشباب والشابات على التدريب المهني والحرفي، واكتشاف مهاراتهم الابتكارية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب .