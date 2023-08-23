وزير الشباب: مصر أصبحت قبلة لاستضافة جميع الأحداث الرياضية العالمية والقارية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر أصبحت قبلة لاستضافة جميع الأحداث الرياضية العالمية والقارية نظرا للدعم الغير محدود من قبل القيادة السياسية والتى اثمرت عن وجود علاقات طيبة واكثر من ممتازة مع جميع الاتحادات الدولية فى جميع الالعاب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة ، وذلك لبحث اخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال.

ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الإفريقية، بالقاهرة خلال الفترة من ١سبتمبر وحتى ١٤ سبتمبر المقبل

ويشارك فى البطولة " ٢١ " دولة والتى يتأهل الفائز بها الى كأس العالم مباشرة .

كما ينطبق الأمر نفسه على بطولة الأمم الأفريقية للسيدات والمقامة حاليا بالكاميرون وتنتهي فى ٢٥ أغسطس الحالى حيث يتأهل المتوج بالبطولة مباشرة ايضا الى كأس العالم ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الرجال

الإيطالي فلافيو جيونيلي .

واشار صبحي الى ان الدولة ممثلة فى وزارةالشباب والرياضة قد وفرت كل الأجواء المناسبة وكافة الامكانيات من أجل حصد اللقب القاري.

واضاف صبحي انه يسعي لان تحقق مصر مكاسب مادية من جميع البطولات التى تستضيفها ، مشيرا إلى النموذج الناجح اثناء تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد والتى استطعنا تحقيق العديد من المكاسب المادية من خلال نجاحنا فى بيع حقوق البث للبطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولى لكرة اليد .

وأوضح الدكتور اشرف صبحي ان اسرة كرة الطائرة بدعم لا ينقطع ومساندة من قبل الوزارة أصبحت اكثر استقرارا خلال السنوات الاربعة الاخيرة وهو ما انعكس على النتائج.

من جانبه اثني رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة الطائرة على الدعم المادى والمعنوي الذي توليه الوزارة برئاسة الدكتور اشرف صبحي والتى تأتى ثمارها فى تحقيق افضل النتائج على كافة المنتخبات بمختلف الاعمار السنية .

من جهة اخري حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل هاتفيا مع رئيس بعثة المنتخب القومي للسيدات وائل قنديل لتحفيز اللاعبات للفوز اليوم بمباراتهم الهامة مساء اليوم ضد منتخب رواندا والتى تأتى فى الدور النصف النهائي في البطولة الافريقية والمقامة بالوقت الحالى بالكاميرون ، وطالب وزير الرياضة من لاعبات المنتخب الفوز بمباراة اليوم والتتويج بالبطولة ورفع علم مصر ومن ثم التأهل لكأس العالم ويتولى القيادة الفنية لمنتخب السيدات الكابتن عماد نوار.



حضر اللقاء حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة ومن جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي والدكتور عبد الاول محمد مساعد الوزير لشؤون البطولة نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب ومحي معروف رئيس الادارة المركزية للتمويل والاستثمار واحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية والدكتور محمد فوزى مدير عام العلاقات العامة والمراسم ورانيا سامي مدير عام العلاقات الخارجية وشاكر عبد الحليم المدير المالى والاداري لصندوق التمويل الاهلي.

