الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب يشيد بنتائج البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب العالمية للمكفوفين

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج الإيجابية والمميزة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للمكفوفين ببرمنجهام بانجلترا خلال الفترة من ١٧ حتى ٢٨ أغسطس، وهي بطولة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 .

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وزير الشباب: مصر أصبحت قبلة لاستضافة جميع الأحداث الرياضية العالمية والقارية


جاءت حصيلة نتائج منافسات اليوم الاول سيدات لمنتخب رفع الأثقال سيدات، (٤) ميداليات ذهبية ناشئات و(٣)ميداليات فضية للكبار .


وتُعقد بطولة الألعاب العالمية للمكفوفين من خلال الاتحاد الدولي للرياضات والألعاب المكفوفين (IBSA)، بهدف  تعزيز الروح الرياضية والتنافسية وتعطي الفرصة للرياضيين لعرض مهاراتهم وقدراتهم.


أكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

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