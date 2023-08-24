وزير الشباب يشيد بنتائج البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب العالمية للمكفوفين

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج الإيجابية والمميزة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية للمكفوفين ببرمنجهام بانجلترا خلال الفترة من ١٧ حتى ٢٨ أغسطس، وهي بطولة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 .



جاءت حصيلة نتائج منافسات اليوم الاول سيدات لمنتخب رفع الأثقال سيدات، (٤) ميداليات ذهبية ناشئات و(٣)ميداليات فضية للكبار .



وتُعقد بطولة الألعاب العالمية للمكفوفين من خلال الاتحاد الدولي للرياضات والألعاب المكفوفين (IBSA)، بهدف تعزيز الروح الرياضية والتنافسية وتعطي الفرصة للرياضيين لعرض مهاراتهم وقدراتهم.



أكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.