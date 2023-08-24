نشرة أخبار التوك شو.. د. عبدالسند يمامة: لا توجد خلافات داخل حزب الوفد وسأخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي (شاهد)

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

روى اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل خداع الرئيس محمد أنور السادات، لإسرائيل في حرب أكتوبر 1973.

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سمير فرج يكشف تفاصيل خداع السادات إسرائيل في نصر أكتوبر (شاهد)

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، سر اختيار مصر ليوم 6 أكتوبر لاستعادة الكرامة وخوض المعركة ضد الجيش الإسرائيلي، لافتًا إلى أن سبب اختيار مصر لهذا اليوم والموافق عيد الغفران لدى إسرائيل، أنهم في هذا اليوم لا يركبون أي وسيلة للمواصلات.

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سمير فرج يكشف سبب اختيار يوم 6 أكتوبر لمحاربة إسرائيل (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه لا توجد خلافات داخل الحزب قائلا: "الآن لا يوجد خلافات وإن شاء الله الجميع في صف واحد وحزب الوفد يمثله رئيسه".

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د. عبدالسند يمامة: لا توجد خلافات داخل حزب الوفد وسأخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب اتخذ القرار بخوض الانتخابات الرئاسية، بترشيح رئيس الحزب، موجهًا رسالة للصحافة والإعلام الذي أكد من خلالها خوض الحزب للانتخابات، "حزب الوفد يتميز أن لديه لجان في المدن والمراكز في كافة أنحاء الجمهورية، وهم سيكونون قواعد الحزب لمتابعة العملية الانتخابية".

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د. عبدالسند يمامة: أعضاء حزب الوفد جاهزون لتمويل حمتلي الانتخابية (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه يستعد بشكل قوي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

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رئيس الوفد يكشف ملامح برنامجه في الانتخابات الرئاسية (شاهد)

أعلن الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مقتل قائد مجموعة فاجنر منذ قليل، في واحد من الأخبار العاجلة التي أعلنها على الهواء مباشرة، بعد استهداف طائرة كان على متنها برفقة 9 أشخاص آخرين.

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تفاصيل مقتل قائد مجموعة فاجنر (شاهد)

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن آخر مستجدات صفقة انتقال النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي اتحاد جدة.

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أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة حول انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة (شاهد)