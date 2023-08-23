د. عبدالسند يمامة: سيكون هناك حساب خاص بتمويل الحملة الانتخابية للرئاسة (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه سيكون هناك حساب خاص بشأن تمويل الحملة الانتخابية للرئاسة، قائلا:"أعضاء حزب الوفد جاهزون لتمويل حملتي الانتخابية".

وتابع "يمامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن حزب الوفد قد لا يمتلك الموارد المالية الكبيرة.

وأشار إلى أنه سيلتقي بأعضاء الحزب أصحاب الأعمال لدعوتهم لدعم الحملة الانتخابية، لافتا إلى أنه لن يحصل على أي من هذه الأموال لنفسه وسيكون هناك حساب خاص لهذه العملية، والفائض بعد ذلك ستدخل خزينة الحزب مباشرة بعد نهاية الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن خوض الانتخابات يحتاج ملايين الجنيهات.

وواصل يمامة أن حزب الوفد غني بأعضائه، ولم تمس يده ودائع الحزب الموجودة، ويتم العمل على الإنفاق على الحزب دون النظر لتلك الودائع.

وفي ساق متصل، حرص الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، على قراءة الفاتحة على روح الزعيم سعد زغلول.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوفد وأعضاء الهيئة العليا، وعدد من نواب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وأعضاء بيت الأمة من جميع المحافظات لضريح الزعيم سعد زغلول بوسط البلد، وذلك لإحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين.

توافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد إلى ضريح سعد زغلول

وتوافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات إلى الضريح لإحياء ذكرى الزعيم الراحل، مرددين هتافات منها: "عاش الوفد ضمير الأمة".

يحتفل حزب الوفد اليوم بذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. ويلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأى العام. كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسى تشهده البلاد. كما يتناول الخطاب ملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابى الذى سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.