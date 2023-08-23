تفاصيل مقتل قائد مجموعة فاجنر (شاهد)

أعلن الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مقتل قائد مجموعة فاجنر منذ قليل، في واحد من الأخبار العاجلة التي أعلنها على الهواء مباشرة، بعد استهداف طائرة كان على متنها برفقة 9 أشخاص آخرين.

وأكد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن مقتل قائد مجموعة فاجنر، جاء بعد استهداف طائرة وجد عليها برفقة 9 آخرين، خلال إحدى الرحلات التي أقلعت من موسكو إلى سان بطرسبرج.

أن الطائرة تم استهدافها بواسطة صاروخ بحسب تصريحات من الطيران المدني الروسي، إذ تم مقتل قائد مجموعة فاجنر، برفقة الـ 9 الموجودين معه خلال الفترة الماضية، كما أعلن الطيران المدني الروسي عن العثور على 8 جثث من ضحايا الطائرة الروسية.

وعرض لحظة إسقاط الطائرة خلال وجودها في الجو من قبل صاروخ، تم إسقاط الطائرة وقُتل جميع ركابها، إذ كان على متنها 10، وقُتلوا، والإعلام الروسي يتحدث أن قائد مجموعة فاجنر كان موجود على الطائرة بحسب الطيران الروسي أنه قد تم استهداف الطائرة بواسطة صاروخ، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن المسؤول عن استهداف هذه الطائرة.

وعقب أحمد موسى قائلًا: "مقتل قائد مجموعة فاجنر واستهداف طائرته شغل أجهزة استخبارات عالمية، الطيران المدني الروسي يتحدث أنه قُتل أثناء وجوده في طائرة كانت منتقلة من موسكو إلى سان بطرسبرج، بس سقوط الطائرة من الجو بالشكل ده يقول إن دي ضربة صاروخ".

تفاصيل مقتل قائد فاجنر:

وفي وقت سابق، لقي 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.