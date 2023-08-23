سمير فرج يكشف تفاصيل خداع السادات إسرائيل في نصر أكتوبر (شاهد)

روى اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل خداع الرئيس محمد أنور السادات، لإسرائيل في حرب أكتوبر 1973.

وقال "فرج" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت أنها ستنشر 15 ألفًا و301 صورة، و169 خريطة و2015 تسجيل فيديو، و40 تسجيلًا صوتيًا عن حرب أكتوبر، علاوة على عرض مداولات عن صناع القرار في الحرب، وذلك عبر موقع إلكتروني بشأن حرب أكتوبر 1973 والثغرات التي وقعت فيها القوات في عيد الغفران.

وتابع أن جيش الاحتلال كان على ثقة من فوز قواته بالحرب في أي وقت؛ بسبب عدد القوات الكبير والتسليح الحديث، مؤكدًا أنهم تفاجأوا بما حدث من صدمة لهم في أكتوبر المجيدة 1973.

وأشار فرج إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها أمرت بتشكيل لجنة تقصي حقائق (لجنة أجرانات) برئاسة رئيس المحكمة العليا، عقب الهزيمة، وقد انعقدت أولى لقاءاتها في 21 نوفمبر 1973، وصدر عنها تقرير وصل لـ 1500 ورقة، لكنه مُنع من النشر.

وواصل فرج أن أول قرار بعد حرب أكتوبر 1973 كان عزل دافيد عازر، قائد الجيش ورئيس الأركان الإسرائيلي، ومنعه من تولي أي وظيفة بسبب تقصيره، منوهًا أن التقرير تغاضى عن تقصير المخابرات في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن «جولدمائير» لم تعلن التعبئة.

وأكمل أن الرئيس السادات كان يستعرض الخطة مع الجانب السوري، حتى اتفق مع أحد قادة الجيش على أن يرسل رسالة مخادعة لإسرائيل بأن مصر لن تحارب، عن طريق هنري كيسنجر الصديق المقرب لتل أبيب آنذاك، لافتًا إلى أن تدشين موقع حرب عيد الغفران هو تغطية على ما قصرت فيه لجنة «أجرانات» وهو استباقًا لما سيحدث في عيد الغفران.