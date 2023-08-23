رئيس الوفد يكشف ملامح برنامجه في الانتخابات الرئاسية (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه يستعد بشكل قوي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.



وتابع “يمامة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه لديه برنامج يستعد لخوض الانتخابات به، ويعمل هذا البرنامج وفقا لعدة نقاط منها الاهتمام بملف الاقتصاد والتعليم والنهضة داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يعمل على الملف الاقتصادي، إذ أنه يرى الأزمة الاقتصادية في مصر تجاوزت أن يكون هناك مشروع للإصلاح فيها، وإنما يريد أن يكون هناك مشروع للإنقاذ الاقتصادي لمصر، وكذلك الأمر يجب الاهتمام بملف التعليم، الذي يعد واحد من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها، فضلا عن الاهتمام بملف النهضة في الدولة المصرية.

وفي سيااق آخر، حرص الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، على قراءة الفاتحة على روح الزعيم سعد زغلول.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوفد وأعضاء الهيئة العليا، وعدد من نواب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وأعضاء بيت الأمة من جميع المحافظات لضريح الزعيم سعد زغلول بوسط البلد، وذلك لإحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين.

توافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد إلى ضريح سعد زغلول

وتوافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات إلى الضريح لإحياء ذكرى الزعيم الراحل، مرددين هتافات منها: "عاش الوفد ضمير الأمة".

يحتفل حزب الوفد اليوم بذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. ويلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأى العام. كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسى تشهده البلاد. كما يتناول الخطاب ملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابى الذى سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.