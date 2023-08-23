أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة حول انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة (شاهد)

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن آخر مستجدات صفقة انتقال النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي اتحاد جدة.

وقال "موسى" خلال تصريحاته ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضاية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إنه في ضوء الاهتمام الكبير من قبل المملكة العربية السعودية باستقطاب النجم المصري صلاح لصفوف دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه وفقا لمعلومات لديه فإن الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإدارة التعاقدات في صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية يقومون بمفاوضات مع الوكلاء وإدارة نادي ليفربول، إذ أن المملكة العربية السعودية لديها حرص شديد على تواجد محمد صلاح في الدوري السعودي في الموسم الجاري.

وواصل موسى أنه حاليا يتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بصفقة انتقال محمد صلاح إلى صفوف الدوري السعودي، قائلا:""من هنا لحد يوم الجمعة يكون هناك أنباء مؤكدة حول التوصل لاتفاق".

أكمل أن التوقعات تقول أنه ربما يتم إصدار بيان مشترك بين كل من إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، ونادي ليفربول الإنجليزي يوم السبت المقبل أو الأحد المقبل، لافتا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية حريصون على دفع أكبر رقم ممكن لأكبر صفقة تتم في تاريخ ليفربول مع محمد صلاح، للحصول على خدمات النجم المصري، خاصة وأن نادي اتحاد جدة في حاجة لخدمات هذا النجم العالمي.

محمد صلاح يرغب في الانتقال لاتحاد جدة

وأتم تصريحاته، قائلا:" "لما اتكلمت أن محمد صلاح يقترب من الانتقال للدوري السعودي منذ شهر، وأنه يطالب النجم المصري بالانتقال لصفوف الفريق، تعرضت لانتقادات كبيرة، ألا أنه يرى أن محمد صلاح لا يُعامل المعاملة التي يستحقها داخل صفوف نادي ليفربول، وأنه كان ينبغي أن يكون هو قائد نادي ليفربول بدلا من النجم الهولندي فيرجيل فان دايك".

وأكد على أنها معلومات لديه تُعلن لأول مرة يوم السبت المقبل بيان بين ليفربول ونادي اتحاد جدة السعودي حول تفاصيل صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة، وسيتم دفع أكبر رقم لأكبر صفقة في تاريخ ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح.

وأوضح، أن محمد صلاح لديه رغبة شديدة في الانتقال إلى صفوف إلى الدوري السعودي واللعب بجوار كريم بنزيما، ويوجد رغبة لدى النادي السعودي في الحصول على خدمات اللاعب، كما أن إدارة نادي ليفربول ترغب في بيع محمد صلاح، ولكن المعارض الوحيد هو يورجن كلوب.

وقال أن التعاقد سيكون لمدة ثلاثة سنوات مع نادي الاتحاد السعودي، والحديث عن راتب يقترب من 140 مليون دولار في الموسم الواحد، مع عدة مميزات للاعب حال تسجيل الأهداف والمشاركة والحصول على البطولات وما إلى ذلك.