حسام حسني: متحور EG.5 انتشر في 51 دولة (شاهد)

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس لجنة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن أول ظهور متحور EG.5 أو إيريس، في شهر فبراير من العام الجاري ولكن بدأ ينتشر ببعض الدول في شهر يوليو الماضي.

وأضاف "حسني" خلال تصريحاته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أعراض المتحور الجديد هى ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالتهاب فى الحلق، إصابة المريض بسيلان فى الأنف والسعال، آلام فى الجسم والعضلات، الإسهال والشعور بالتعب وضيق فى التنفس.

وأشار إلى أن نسبة الإصابة بالمتحور الجديد مقارنة بباقى المتحورات من 17% لـ 30 %، لافتا إلى أنه انتشر في 51 دولة حول العالم أسرع فى الانتشار من متحور أوميكرون، ولكن أعراض الإصابة به أبسط من أوميكرون.

وواصل حسني أن الدولة المصرية لا تحتاج إلى إجراءات عامة، وإنما يجب على المواطنين الالتزام بإجراءات خاصة للوقاية من متحور EG.5.

متحور كورونا الجديد يثير الرعب

متحور كورونا الجديد آثار الرعب فى جميع أنحاء العالم فلم يلتقط العالم أنفاسه كى يستريح من فيروس تداعيات الموجات السابقة حتى لاحقه المتحور الجديد ليضيف أعباء جديدة على العالم خائفين من شبح الإغلاق والانتشار المخيف.

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية قبل أيام عن ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي.5 "EG.5"، حيث يطلق عليه تسمية غير رسمية هي "إيريس" Eris، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم.

المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة

وقالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، حيث إنه لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي.

إي جي.5 ولماذا أطلق عليه اسم إيريس؟

تحور مرات عديدة، عقب ظهور فيروس كورونا لأول مرة، حيث أطلَق على النُسخ الجينية الناشئة نتيجة تلك التغيرات اسم متحورات.

يعد إي جي.5 هو نسخة أخرى من متحور أوميكرون، بحسب منظمة الصحة العالمية، فقد ظهر لأول مرة في فبراير 2023 ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.