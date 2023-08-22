عاجل
الديهي: انخفاض معدل البطالة لـ7% له مردود عظيم (فيديو)
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لو مفيش وقت| حضري ساندوتش الدجاج بالجبن الموتزاريلا والفلفل الملون

ساندوتش الدجاج بالفلفل
ساندوتش الدجاج بالفلفل الألوان والجبن الموتزاريلا

ساندويش الدجاج بالجبن الموزاريلا والفلفل الملون من الأكلات السريعة التي عليك تحضيرها، إذا لم يكن لديك وقت كافي لإعداد سفرة الطعام متعددة الأصناف، فتحتوي على جميع العناصر الغذائية بشكل بسيط ولذيذ.

 

ساندوتش الدجاج بالجبنة الموتزاريلا

طريقة عمل ساندوتش دجاج مع جبن الموتزاريلا والفلفل الملون

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه مفروم مكعبات صغيرة)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم شرائح رفيعة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- الخبز الفرنسي : حسب الحاجة (للساندويشات)

 

txt

اكسري الروتين وحضري ساندوتش البيض بالديك الرومي المدخن

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى عالية.

أضيفي الدجاج وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي البصل والملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتكرمل البصل.

أضيفي الفلفل الملون وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تطرى الخضار.

وزعي جبن الموزاريلا فوق الدجاج والفلفل والبصل ثم وزعيها في الخبز وقدميها فوراً ساخنة.

مواد متعلقة

تندوري الدجاج مع صلصة الـرايتا

جددي سفرتك وحضري كفتة الدجاج بالكاري

اصنعي شوربة الدجاج الصحية بالأفوكادو

شوربة الدجاج بالأفوكادو .. غنية بالفيتامينات

باستا الدجاج والبازيلا الصحية بخطوات سهلة وسريعة