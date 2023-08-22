لو مفيش وقت| حضري ساندوتش الدجاج بالجبن الموتزاريلا والفلفل الملون

ساندويش الدجاج بالجبن الموزاريلا والفلفل الملون من الأكلات السريعة التي عليك تحضيرها، إذا لم يكن لديك وقت كافي لإعداد سفرة الطعام متعددة الأصناف، فتحتوي على جميع العناصر الغذائية بشكل بسيط ولذيذ.

ساندوتش الدجاج بالجبنة الموتزاريلا

طريقة عمل ساندوتش دجاج مع جبن الموتزاريلا والفلفل الملون

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه مفروم مكعبات صغيرة)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم شرائح رفيعة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- الخبز الفرنسي : حسب الحاجة (للساندويشات)

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى عالية.

أضيفي الدجاج وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي البصل والملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتكرمل البصل.

أضيفي الفلفل الملون وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تطرى الخضار.

وزعي جبن الموزاريلا فوق الدجاج والفلفل والبصل ثم وزعيها في الخبز وقدميها فوراً ساخنة.