موسكو تتوعد كييف: لن نترك هجوم الطائرات الأوكرانية المُسيّرة دون رد

أعلنت "وزارة الخارجية الروسية"، أن موسكو لن تترك هجوم كييف على منشآت مدنية في روسيا دون رد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك ردًا على إسقاط قوات الدفاع الجوي الروسي طائرتين مسيرتين في منطقة كيروفسكي بالقرب من قرية شايكوفكا بعد ظهر اليوم.

وكان حاكم المنطقة فلاديسلاف شابشا قد أعلن في قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام" أنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنى التحتية.

كذلك حاولت طائرات مسيرة مهاجمة موسكو ليلا، فيما تم إسقاط مسيرتين في منطقة موجايسك وخيمكي وأصابت أخرى برجا في مدينة موسكو ولم يصب أحد بأذى، بينما تحطمت نوافذ بعض المباني المجاورة.

كذلك فقد أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة قنبلة على منطقة بيلغورود صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

من ناحية أخرى، شهد نهر موسكو في أغسطس الجاري نشر 3 أرصفة عائمة جديدة تم إنشاؤها في معمل "بيرم" الروسي للسفن.

المسار النهري السياحي

وقد ازداد عددها في جنوب العاصمة الروسية حيث يمر المسار النهري السياحي إلى 4 أرصفة عائمة. ويجب أن تخضع الأرصفة المركبة الجديدة للتشغيل التجريبي بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

يُذكر أن "المراسي العائمة ابتكار محلي بالكامل. وقد تم إنشاؤها مع مراعاة المعايير العالية للنقل في موسكو، وهي لا تلحق ضررا بالبيئة وتعمل على الكهرباء فقط.

وقال ناطق باسم بلدية موسكو:" إن الأرصفة العائمة يتوفر فيها كل شيء لانتظار السفن الكهربائية وركوبها" وأضاف قائلا:" وصلت موسكو الآن 5 أرصفة عائمة جديدة و4 سفن كهربائية". وأشار إلى أن الأرصفة مصنوعة من الفولاذ المتين الذي يحمي من الأضرار الخارجية ومن تقلب درجات الحرارة. ويتسع كل رصيف حسب قطره لـ40-80 راكبا.