ميقاتي: الوضع الأمني في لبنان لا يستدعي الهلع

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إن الوضع الأمني في البلاد لا يستدعي القلق والهلع، مؤكدًا أن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة.

وأضاف "ميقاتي" في تعليقه على بيانات بعض السفارات الأجنبية بشأن الوضع الأمني في لبنان، أنه تابع مع وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات السعودية والكويت وألمانيا لرعاياها في لبنان، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أنه وبنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الامني بالاجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الامن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والاجانب.

وكلف ميقاتي وزير الخارجية اللبناني بالتواصل مع "الاشقاء العرب لطمأنتهم الى سلامة مواطنيهم في لبنان"، كما طلب من وزير الداخية دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الامن في كل المناطق.

وكانت سفارات السعودية والكويت وألمانيا، أصدروا بيانات تحذيرية لرعاياهم في لبنان بتوخي الحذر.

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