الدوري السعودي.. جدول مواعيد مواجهات الجولة الثالثة غدًا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة من جماهير كرة القدم السعودية بالوطن العربي بمختلف أنحاء العالم انطلاق صافرة مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي المقرر لها مساء غد.

وتقام لقاءات الإسبوع الثالث من مسابقة دوري روشن السعودي، مساء غد، الخميس الموافق 24 من أغسطس الجاري.

مباريات الجولة الـ 3 في الدوري السعودي

ـ الطائي و الوحددة ـ الساعة السادسة

ـ الرياض والاتحاد ـ الساعة التاسعة

ـ الرائد والهلال ـ الساعة التاسعة

ـ الاتفاق والخليج ـ الساعة التاسعة

ـ الأهلي والأخدود ـ الساعة التاسعة

ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي

وتذاع مباريات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC السعودية، فيما يبث لقاءات روشن عبر قنوات SSC HD1، SSC HD