تأثير صفقات الدوري السعودي على كبار أندية أوروبا

أثرت ظاهرة تعاقد الأندية السعودية مع أبرز النجوم من حول العالم، بشكل إيجابي فنيا على مستوى الدوري السعودي

بينما كان للأندية الأخرى خاصة في الدوريات الأوروبية تأثيرا سلبيا، ولم تكن الخسارة في شكل بيع اللاعبين فقط ولكن في تفضيل اللاعبين للدوري السعودي عن الانتقالات للأندية الأوروبية.

أندية تضررت من صفقات الدوري السعودي



ليفربول



حيث كان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من تحقيق رباعية تاريخية في الموسم قبل الماضي، وبعد تعرضه لانخفاض في المستوى بالموسم المنتهي وقبل تدعيم الفريق بلاعبين، وجد ليفربول نفسه فجأة يفقد مجموعة من نجومه لصالح الأندية السعودية.

بينما لا أحد في الدوري الإنجليزي كله وعلى الأرجح في أوروبا بأكملها تعرض لما تعرض له ليفربول بسبب الاستثمارات السعودية الضخمة في سوق الانتقالات الجاري.

حيث كانت البداية مع جوردان هندرسون الذي انتقل إلى صفوف الاتفاق مقابل 14 مليون يورو، وبالطبع روبرتو فيرمينو الذي رحل عن الريدز لينضم إلى الأهلي دون مقابل.

وأخيرًا هناك الصفقة الأكبر الخاصة بفابينيو الذي ترك ليفربول لينضم لصفوف الاتحاد بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري بحوالي 47 مليون يورو.

تشيلسي

حيث أصبح الفريق اللندني من أكثر الفرق التي تضررت بشكل مباشر من الصفقات الهائلة للدوري السعودي، بعد أن فقد إدوارد ميندي لصالح الأهلي.

كما انضم نجم خط الوسط الكبير نجولو كانتي الذي لصفوف الاتحاد بالفعل وبدأ في خوض المباريات رفقة بطل دوري روشن عن الموسم الماضي.

بينما تشيلسي يمر بمرحلة صعبة يغير فيها دماء الفريق ككل، وربما لو كان قد احتفظ ببعض عناصر الخبرة لكان مرور الفترة الحالية أكثر سلاسة.

ريال مدريد

حيث تمثلت خسارة النادي الملكي بعد بيعه كريم بنزيما لنادي اتحاد جدة في سوق الانتقالات لصالح الأندية السعودية إلا أن ضرره كبير للغاية بسبب عدم وجود البديل.

كما أن ريال مدريد لم يعوض بنزيما في سوق الانتقالات وسيكمل الموسم على الأرجح معتمدًا على صفقة أقل من المتوسطة وهي خوسليو.

مانشستر سيتي

لم يخلو نادي مانشستر سيتي من الضرر بسبب صفقات الدوري السعودي، بينما جاء الضرر في بيع الجزائري رياض محرز إلى نادي أهلي جدة

كما وافق مؤخرا على بيع مدافع الإسباني إيمريك لابورت، بعد الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني،

إلى نادي النصر ليدعم كتيبة “العالمي” في الموسم الجديد.

وكان البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر طلب من إدارة ناديه ضرورة تدعيم خط الدفاع بصفقتين في الصيف الحالي.