رقم قياسي جديد لـ مارسيلو جروهي في الدوري السعودي

حقق البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي رقم قياسي جديد في مسيرته بمنافسات دوري المحترفين على الإطلاق، خلال فترة قصيره منذ انتقاله للعميد، ليحطم رقم عبدالله العنزي حارس مرمى نادي النصر السابق.

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مارسيلو جروهي يحقق رقم قياسي جديد في الدوري السعودي

أصبح مارسيلو جروهي خامس أكثر حراس المرمى حفاظًا على الشباك نظيفه في المباريات بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين وعلى الإطلاق، بـ 41 مباراة خرج فيها دون أن تستقبل شباكه أي أهداف فيها، وذلك بعدما شارك البرازيلي في 106 مباراة مع النمور.

تخطى مارسيلو جروهي الرقم المسجل بإسم عبدالله العنزي حارس مرمى نادي النصر السابق، والذي كان في المركز الخامس بـ 40 مباراة خرج فيها بشباك نظيفه، وأعلن اعتزاله اللع نهائيًا في عام 2019.

تمكن مارسيلو جروهي مع نادي الاتحاد حتى الآن في الفوز ببطولتين وهي دوري روشن عن الموسم الماضي وكأس السوبر السعودي 2022، بينما تمكن عبدالله العنزي من الفوز بثلاثة بطولات مع النصر 2 منها بطولة الدوري ولقب كأس ولي العهد.

مباراة الاتحاد المقبلة ستكون أمام فريق الرياض يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد فيصل بن فهد.