الخليج يجهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

يعمل المدرب الإسباني بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي الخليج على تجهيز المهاجم الدولي المصري محمد شريف، لمواجهات الفريق المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تدريبات إضافية لمحمد شريف مع نادي الخليج

يستعد نادي الخليج لمواجهة مهمة أمام نظيره الاتفاق، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، على ملعب ستاد محمد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويعمل نادي الخليج على تأهيل اللاعب في الفترة الحالية حتى يكون جاهز فنيًا ولياقيًا لدخول قائمة المباريات في المواجهات المقبلة، وخوض تدريبات مكثفه ليكون على أكمل استعداد، خاصة وأن النادي يحتاج لخدماته في الثلاثة مواسم المقبل.

تلقى نادي الخليج الهزيمة في أول مواجهتين من الدوري هذا الموسم من أندية الفيحاء والأهلي، ويتواجد في المركز الـ 16 بجدول الترتيب بدون أي نقاط.

ينتهي عقد محمد شريف مع نادي الخليج في 30 يونيو من عام 2026، ووقع على عقود الانتقال للنادي السعودي لتكونت المحطة الرابعة في مسيرة اللاعب بعد أندية وادي دجلة وإنبي والأهلي.