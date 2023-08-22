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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جرينوود يقترب من الدوري السعودي

جرينوود
جرينوود

يقترب ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد السابق، من الانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن جرينوود مطلوب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل اللاعب بشكل رسمي عن الشياطين الحمر.

وأوضحت أن هناك عدد من الأندية السعودية مهتمة بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد السابق، أحدهم الاتفاق، والذي يقوده ستيفن جيرارد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الاتفاق يبحث خلال الفترة المقبلة عن تقديم عرضًا بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني على اللاعب لإقناعه بالانتقال للفريق.

كما أكدت "ذا صن" أن هناك أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع جرينوود أبرزها روما الإيطالي وجالطة سراي التركي.

الجدير بالذكر أن جرينوود وجهت إليه تهم بالعنف والإغتصاب لأحد الفتيات، لكن تمت تبرأته، ليقوم مانشستر يونايتد بالوقوف بجانب اللاعب، بعد البيان الذي أصدره، لكنه قام بفسخ التعاقد.

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