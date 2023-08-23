مسابقات بأنشطة مختلفة احتفالاً بمرور مائة عام على ميلاد حيدر علييف

مسابقات في أنشطة مختلفة أقامتها جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الزعيم القومي الأذربيجاني حيدر علييف.

وقد أعلنت جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية عبر صفحتها الرسمية عن مسابقة في الخط العربي والقرآن الكريم ومسابقة في المقال.

وتقدم عدد من المتسابقين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية من جنسيات مختلفة، وقد كرمت الجمعية جميع المشاركين في المسابقات الثلاث وسلمت لهم شهادات تقدير، كما أعطت الجمعية جوائز مالية لستة من المشاركين الحاصلين على المركز الأول في كل مسابقة وذلك خلال الحفل الذي نظمته الجمعية في مقرها داخل العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال تسليم شهادات التقدير في حفل التكريم تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية الدكتور سيمور نصيروف عن أنشطة الجمعية المختلفة التي تقدمها للطلاب والطالبات من الجنسيات المختلفة مجانا وبدون مقابل.

وقد أكد نصيروف على دور الجمعية في توطيد العلاقات بين الدول عامة وبين مصر وأذربيجان خاصة.

وقد أوضح د سيمور نصيروف دور جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية في الفترة الأخيرة وحجم الأنشطة التي ترعاها الجمعية، ومن الجدير بالذكر أن الجمعية بدأت مؤخرا في دورة تعليم المقامات الصوتية، وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية طرفا من أهمية فن المقامات الصوتية في أذربيجان، وذكر أن عددا من كبيرا من الأذربيجانيين يهتمون به وعلى دراية بهذا الفن.

وتعرض نصيروف خلال حديثه عن دور الجمعية في إحياء التراث؛ حيث أحيت الجمعية فن السجاد اليدوي الذي تعد أذربيجان من الدول الرائدة في صناعته، وقد فتحت الجمعية أبوابها للراغبين في تعلم فن السجاد.

ومن الجدير بالذكر أن للجمعية أنشطة أخرى مثل تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى والكبرى، والخط العربي والزخرفة الإسلامية وعلوم اللغة العربية وكذلك قرينتها الأذربيجانية.

وحضر الحفل الختامي للمسابقات الذي أقامته الجمعية سيادة السفير الدكتور الخان بلوخوف، سفير أذربيجان في القاهرة، وقد تقدم سيادة السفير بالشكر الجزيل لكل المشاركين في مسابقات الجمعية التي أعلنت عنها احتفالا بمرور مائة عام على ميلاد الزعيم القومي العظيم حيدر علييف.

وقد حضر النائب الدكتور جيهون ممادوف، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية في مجلس النواب الأذربيجاني وألقى كلمة نوه فيها عن مدى العلاقات المصرية الأذربيجانية في الفترة الأخيرة، وتقدم الدكتور جيهون ممادوف بالشكر والتقدير للسيد الدكتور سيمور نصيروف رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية على المجهودات التي يقدمها لطلاب العلم، وعلى حجم الأنشطة المختلفة التي ترعاها الجمعية وتقدمها لطلابها.وكل هذه الأنشطة تقدمها الجمعية مجانا وبدون مقابل.