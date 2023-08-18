توترات لا تنتهي.. أذربيجان تتهم أرمينيا بإطلاق النار على مواقع عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الجمعة أن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية اطلقت من المواقع في اتجاه مستوطنة إستيسو، النار من أسلحة صغيرة على مواقع تابعة للجيش الأذري في الجزء الشرقي من الحدود .

ونقلت وكالة أنباء ترند الأذرية عن بيان الوزارة القول إن وحدات الجيش الأذربيجاني اتخذت إجراءات دفاعية مناسبة فيما تتمركز وحدات الجيش الأذربيجاني في اتجاه منطقتي خوجافيند وفيزولي .

واتخذت وحدات الجيش الأذري الإجراءات اللازمة لقمع إعادة الانتشار غير القانونية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة أرمنبريس الأرمينية أن وزارة الدفاع الأرمينية نفت المزاعم الأذرية، قائلة :" وزارة الدفاع الأذربيجانية اتهمت أرمينيا زورا مرة أخرى بفتح النار على الحدود" .

وأمس الأربعاء، أكدت أذربيجان، اعتقالها أحد أفراد مجموعة "تخريبية" تابعة للجيش الأرميني كانت تحاول التسلل عبر حدودها، في اتهام سارعت يريفان إلى نفيه وسط تصاعد التوتر بين الجارين.

وحصلت الحادثة غداة إعلان دورية لمراقبي الاتحاد الأوروبي تعرّضها لإطلاق نار وجّهت فيه أرمينيا أصابع الاتهام لأذربيجان.

وأوضحت وزارة الدفاع في باكو أنه "بتاريخ 16 أغسطس حوالى الساعة 11,15 صباحًا (07,15 ت غ) حاولت مجموعة استطلاع وتخريب تابعة للجيش الأرميني التسلّل إلى أراضي أذربيجان".

وأضافت الوزارة أنّه "بفضل يقظة وحداتنا، مدعومة بقوة نارية، تم إحباط استفزاز الجنود الأرمينيين"، مؤكدة أسر جريح من أفراد المجموعة الأرمينية.

ووفق الوزراة نفسها، فقد وقعت الحادثة في محيط قرية إستيسو بمنطقة كيالباجار قرب الحدود الأرمينية.

وبحسب البيان، فإنّ "الأعضاء الآخرين في مجموعة الاستطلاع والتخريب أُجبروا على التراجع".

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية من جهتها إنّ رواية باكو للأحداث "محض كذب" وإنّ الأسير هو جندي احتياط كان بمفرده حين ضلّ من موقع قتالي.

وأضافت: "تجري دراسة سيناريو محتمل وكيف ينتهي المطاف بجندي احتياط في الجانب الأذربيجاني".

وتصاعد منسوب التوتر بين باكو ويريفان بشدة في الأيام القليلة الماضية، وسط تراشق الاتهامات بين الطرفين في حوادث إطلاق نار وخرق اتفاقيات.

ومنذ أواخر الثمانينيات، تخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعًا حول ناغورني كاراباخ، ما أدى إلى حربين شهدت آخرهما عام 2020، هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة.

وخاضت باكو ويريفان حربين على المنطقة ولم تتمكنا من التوصل لسلام دائم رغم جهود للتسوية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: