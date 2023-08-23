القنصلية الايطالية تناقش تأثيرات التغير المناخى على العالم بالاسكندرية

تنظم القنصلية الإيطالية بالإسكندرية غدًا الخميس ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على العالم" بالتعاون مع وزارة البيئة بمقر القنصلية بمنطقة محطة الرمل بوسط المحافظة.،ذلك فى اطار انشغال العالم كله بقضية تغير المناخر والارتفاع غير المنضبط فى معدل درجات الحرارة بفعل تداعياتها المتوقعة على الاقتصادات العالمية ،

يحضر الندوة كل من ماريو بسكوالي القنصل الإيطالي الفخري، والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية ورئيس جهاز شئون البيئة بمنطقة غرب الدلتا. وتقام الندوة في إطار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والتأثير السلبي للتغيرات المناخية على صحة وحياة الأفراد.

تعد التغيرات المناخية مجموعة من الإختلالات التى تطرأ على حالة المناخ العامة فى الكرة الأرضية، التى تسبب تغيرا جذريا فى الطقس نتيجة عوامل عدة. وتتأثر القطاعات الاقتصادية فى مختلف أنحاء العالم تأثرا بالغا بأية تغيرات مناخية. وتعد العلاقة بين التغير المناخى والأوضاع الاقتتصادية إحدى العلاقات المعقدة، حيث يتداخل بها تأثير المناخ والبيئة والظروف الإجتماعية والاقتصادية.

ويُعرف العلماء تغير المناخ بأنه «أى تغير مؤثر وطويل المدى يحدث لمنطقة معينة فى معدل حالة الطقس، التى تشمل درجات الحرارة ومعدل تساقط الأمطار وحالة الرياح». وتحدث التغيرات بسبب العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير فى شدة أشعة الشمس أو سقوط النيازك الكبيرة، أو بسبب نشاط الإنسان». ويؤكد قطاع واسع من العلماء أن النشاطات البشرية حالياً هى السبب الرئيسى لارتفاع درجة حرارة الأرض. ويشار إلى أن حدوث ارتفاع متزايد فى درجات الحرارة سيزيد من الاضطرابات المناخية خلال الـ30 عاما المقبلة، ومن ثم سيزيد ذلك الضغوط على طلب الغذاء والمياه، مع ازدياد موجات الهجرة. ولا يمكن استبعاد احتمالية حدوث احتباس حرارى كارثى فى وقت لاحق، قد ينتج عنه ذوبان القمم الجليدية فى «جرينلاند».