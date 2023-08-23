مدير عام الثقافة يكرم فرسان الأدب بأسيوط الجديدة

شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبد العال ملتقى أدبي لتكريم فرسان الأدب لمجلس إدارة نادي الأدب السابق بأسيوط الجديدة ممن ساهموا في إثراء المحتوى الأدبي باسيوط الجديدة على مدار عاميين متتاليين برئاسة الشاعر احمد الشافعى وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على إثراء الحراك الثقافى والادبي ودعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر ونشر الوعي الثقافى والادبي من خلال العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي مدير عام الثقافة بأسيوط والشاعر درويش الاسيوطي الأديب المسرحي نعيم الاسيوطي عضو مجلس ادارة اتحاد كتاب مصر والشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الادب المركزي بأسيوط والشاعر شاديه حفظي الأديب رأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة أسيوط الأديب ايمن رجب طاهر والأديب على عبدالرازق والشاعر صهيب شعبان الأديب الدكتور سيد سليم رئيس مجلس إدارة نادي ادب أسيوط الجديدة الحالي والشاعر حفيظة العطيفى والشاعر هند محسن و الشاعرة نهال النجار والأديب أدهم همام والشاعر احمد الشافعي رئيس مجلس إدارة نادي ادب أسيوط الجديدة السابق وأعضاء المجلس السابق القاصة عبير الكيلاني الأديب الدكتور سامي نفادي الأديب الدكتور سعيد حامد الأديب الدكتور سامي خليفة ونخبة من أدباء ومثقفي ومبدعي أسيوط الجديدة.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني عقبها كلمة ترحيب لمديرة أسيوط الجديدة والتي قدمت الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق والذي كان له الفضل في جذب العديد من المواهب الشابة ودعم المحتوى الأدبي بأسيوط الجديدة

بينما وجه مكاوي بأهمية دعم المواهب الشابة وتوجيهها من خلال اللقاءات الأدبية موجهاً التحية والتقدير لكل من ساهم في إثراء المحتوى الأدبي بأسيوط الجديدة والتي قدمت العديد من الجلسات واللقاءات والامسيات الأدبية بجانب المشاركة في المحافل والتي لاقت نجاح كبير بالإضافة إلى انضمام مجموعة كبيرة من المواهب الأدبية الشابة لعضوية النادي مما يعكس تميز هذا الكيان الأدبي في صرح من صروح الثقافة بأسيوط متمنيا التوفيق لمجلس الإدارة الحالي املاً في تحقيق العديد من النجاحات المبهرة

فيما عبر الشاعر درويش الاسيوطي عن سعادته البالغة لضخ دماء جديدة من الأدباء الشباب من خلال النادي ممن لهم بصمة مؤثرة في تقديم محتوى ثقافي وأدبي متميز ووجه وليد حشمت بأهمية المشاركات في المحافل الأدبية لنقل الخبرات بين الأدباء مما يتيح الفرصة لاثراء المحتوى الأدبي بأسيوط.

وأضاف الدكتور سيد سليم - خلال كلمته - بأن النادي يستقطب العديد من المواهب الأدبية الشابة طارحاً بعض المقترحات للامسيات الأدبية القادمة والتي تسهم في نشر الأدب بأسيوط الجديدة

اختتمت فعاليات الملتقى بإهداء درع التميز للشاعر أحمد الشافعي لما قدمه من عطاء أدبي متميز بينما تم منح شهادات تقدير وتميز لأعضاء المجلس وهم ( الدكتور كمال خليفة، الدكتور سعيد حامد، والأديب الدكتور سامي نفادي، والأديبة عبير كيلاني) تقديراً وايماناً لما قاموا به من إثراء النادي ثقافياً وأدبياً وفكرياً.