رئيس جامعة سوهاج يوجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، شكرًا خاصًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوربة لثقته الكبيرة بتعيينه رئيساً للجامعة، وذلك، لاستكمال المسيرة ومواصلة العمل لتصبح الجامعة بين مصاف الجامعات العالمية.

وأشاد النعماني بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيساً للجامعة والتي تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، مؤكداً دعمه للقيادة السياسية لمواصلة مسيرة الانجازات لتحقيق التنمية المستدامة، الي جانب شعوره بالفخر والاعتزاز لرئاسة الجامعة والتي تمثل نموذجًا مشرفًا، ومنارة للعلم والثقافة، والتنوير بجنوب صعيد مصر، بما تمتلكه من العلماء الأكفاء والقيادات المتميزة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية، الذين يحققون كل يوم العديد من الإنجازات التى نفخر بها جميعاً على كافة المستويات.

وأوضح رئيس الجامعة أن القيادة السياسية تقدم دعماً غير مسبوق لأهالي الصعيد بهدف تحسين جودة التعليم، وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، لذا تسعى الجامعة في إطار سياستها إلى التطوير المستمر، وتنفيذ الكثير من خُطط التحسين، وتنمية الموارد الذاتية، عبر إدارة مرنة تبذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

وأشار النعماني إلي ان خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن العمل علي إستكمال تنفيذ المشروعات الإنشائية الجديدة التعليمية والبحثية، لإستيعاب الزيادة العددية في نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعة، وتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث، التي تخدم قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه الإقليم، الي جانب الاستمرار بتفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية في مختلف القطاعات.

وأضاف النعماني الي سعيه من أجل الحفاظ على ريادة وتقدم المنظومة الطبية التى تتميز بها جامعة سوهاج، من من خلال مستشفياتها الجامعية، و التي تقدم خدماتها العلاجية المجانية للمرضي من مختلف محافظات الصعيد، وذلك بما تملكه من إمكانيات طبية متقدمة، وكوادر بشرية نابغة فى شتى التخصصات، مؤكداً انه جاري الانتهاء من تجهيز وتشغيل مجموعة من المستشفيات المتخصصية مثل مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعي، والمقامة على مساحة ١٤٠٠ م٢ بسعة ٢٠٠ سرير، بتكلفة ٣٥٠ مليون جنبه، وايضا الانتهاء من تجهيز وتشغيل مستشفي شفا الاطفال، والتي تبلغ مساحتها ٥.٦ فدان لتسع ٢٦٣ سريرا، بتكلفة ٧١٢ مليون جنيه، والتي تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلي البدء في إنشاء مستشفى متخصص للحروق بجوار المستشفى الجامعي الجديد، للاستفادة من خدمات البنية التحتية للمستشفى الجديد، وذلك علي مساحة ١٠ آلاف م٢، لتكون أول مستشفى متخصص للحروق وتعد الهدية الثالثة من الرئيس عبد الفتاح السيسيي لصعيد مصر.

وأكد رئيس الجامعة علي إستمرار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي عن طريق تنفيذ القوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الجامعة قد تميزت فى هذا المجال واتخدت خطوات رائده فى القوافل و تطوير القرى الأكثر احتياجاً، مضيفاً انه سيتم ايضاً تكثيف البرامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، و التوسع في تنظيم الزيارات الميدانية للطلاب لزيارة المشروعات الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية والتعرف على المجهود المبذول لتنفيذ هذه المشروعات، فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها البلاد فى تطوير البنية التحتية، الي جانب الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين .