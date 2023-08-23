كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه وطرق الدفع

فاتورة المياه لشهر أغسطس.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر أغسطس الحاري بالتزامن مع قرب انتهائه، استعدادًا لدفعها، وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

الشركة القابضة لمياه الشرب

وقد أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها إلكترونيًا.

التحول الرقمي

ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي التي تقوم به الدولة المصرية وذلك للتسهيل على المواطنين حيث يمكنهم الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر.

ويمكن دفع فاتورة المياه عن طريق ما يلي:

ماكينة الصراف الآلي للبنوك

مكاتب البريد

كما يمكن الدفع عن طريق فوري، مصاري

خطوات الاستعلام:

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

الضغط على دفع الفواتير الشهرية

تسجيل بيانات صاحب العداد

كتابة قراءة العداد

الضغط على زر الاستعلام

يظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري

كيفية تقديم الشكوى

ويمكن تقديم أي شكاوى متعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 حيث أنه يتميز بسرعة التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.

كما يمكن تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة استبدال وإصلاح العدادات وفحصها وغيرها من الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التجارية.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالطرق التقليدية

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمواطن، والاستعلام عن الفاتورة وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه