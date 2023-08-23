احتفالية ثقافية رياضية للأطفال من ذوى الهمم بقصر ثقافة دمنهور

نظم قصر ثقافة دمنهور إحتفالية ثقافية رياضيه ترفيهيه تحت شعار ( العب وأرسم ولون واتعلم ) تضمنت عدة فقرات متنوعة، منها عروض مسرحية وغنائية وشعرية ورسومات وألعاب ترفيهية ومسابقات رياضية، إلى جانب تكريم المشاركين والفائزين

تم عمل ورشه حركيه وتنمية مهارات ومسرح عرائس (نشاط - لياقة - لعب - تركيز -مسابقات فنية وثقافية) وذلك بمشاركة أطفال ذوي الهمم في الأنشطة الفنية والترفيهية والثقافية.

هذا وتأتى الاحتفالية فى ضوء الاهتمام التى توليه محافظة البحيرة بالأطفال ذوى الهمم و تعزيزا لدور الثقافة في التمكين والإبداع وإبراز المواهب والقدرات الخاصة بهم والعمل على بث روح التفاؤل والأمل والانتماء لديهم، وتحفيزهم على المشاركة في الحياة الثقافية والرياضية بشكل فعال.

تحت رعاية د نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وفي إطار خطة الدولة بإستهداف الأطفال من ذوى الهمم للعمل على دمجهم بالمجتمع ومنحهم كافه الخدمات الثقافية والترفيهية والمجتمعية اللازمة لهم .

وفى ذات السياق الثقافى كان قد نظم المجلس القومي للمرأة بالبحيره برئاسه المهندسه / زكيه رشاد مقرره فرع المجلس بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة "أمسيات الأسرة المصرية " بقريه الناصر مركز ابو المطامير وذلك ضمن القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية " بلدى امانه" بحضور عدد من اهالى وقيادات المركز

حيث تضمنت الامسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية وثقافية مثل فقرة الاراجوز والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، وتنظيم ورش تلوين و رسم على الوشوش للأطفال، كما شملت الأمسيات اغاني وطنية، واستهدفت الامسيات 570 مستفيد.

يأتي ذلك حرصاً من المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والحرص على تماسكها وتصحيح الأفكار المغلوطة.