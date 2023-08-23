أعضاء برلمان طلائع مركز شباب نزلة العرين يزورون صوامع نزلة خيال بالشرقية

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ، زيارة ميدانية لأعضاء برلمان طلائع مركز شباب نزلة العرين ، الي صوامع نزلة خيال لتخزين الحبوب .

يأتي هذا في ظل إهتمام الدولة بإنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل وتخفف أعبائهم حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل تعزيزاً لعمليات التوريد.

تعرف المشاركون خلال زيارتهم ، رؤية الجوانب المتعددة للصوامع وفوائدها المحتملة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ،حيث

تتسم الصوامع بسعتها التخزينية ٥ آلاف طن تم ملئها وتفريغها مرتين حتى الآن، تلعب دورًا حيويًا في تخزين الحبوب والحفاظ عليها بشكل آمن وفعال ، تخزين كميات كبيرة من الحبوب وتوفيرها في فترات النقص، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين إدارة المخزون الزراعي .

كما شاهدوا مدي توفير صوامع نزلة خيال فرصًا اقتصادية للمزارعين والموردين والمستهلكين عبر تحسين عمليات التخزين والتوزيع ، معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة المشروع القوي التنموي وأهميته الاستراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة والاقتصاد القوي .

يذكر أن مبادرة " صيف شبـابنـا "منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر ،وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع ، و تعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي و تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.

كما تعمل المبادرة على تعزيز الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .