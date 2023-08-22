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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب: دعم القيادة السياسية سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبي منتخب مصر أحمد حامد ومعتز وائل، بعد التتويج بذهبية منافسات التتابع رجال ببطولة العالم للخماسي الحديث، والمقامة في مدينة باث البريطانية خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري.

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وتمكن الثنائي المصري أحمد حامد ومعتز وائل من حصد المركز الأول بعدما نجحا في تحقيق 1467 نقطة.


كما احتل الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل المركز الأول برصيد 1315 نقطة لتكون أول الميداليات المصرية بالبطولة.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة القارية والعالمية.


وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المتميز الذي يؤديه أبطال مصر من الخماسي الحديث رجال وسيدات خلال منافساتهم في البطولات والمحافل الدولية.

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