الشباب والرياضة تختتم فعاليات الفوج الخامس من معسكر صقل سفراء برنامج مشواري

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزيه لتمكين الشباب (الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) فعاليات الفوج الخامس من المعسكر التدريبي لصقل سفراء برنامج مشواري، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات "الجيزة، الشرقية، شمال سيناء "، خلال الفترة من ( ١٧- ٢١) أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابيةببورسعيد.

وتم تدريب السفراء علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، بالاضافة الي مهارات تدريب المدربين «TOT» لتمكينهم أكثر من التعامل مع فئة النشء التي يتم تدريبها بمراكز شباب بمختلف الجمهورية.

ومن جانبها، أكدت منال جمال- رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علي مدى أهمية تدريب السفراء من أجل تأهيلهم لسوق العمل، وزيادة صقل مهاراتهم لضمان جودة وكفاءة المعلومة التي تصل للنشء بمختلف محافظات مصر من خلال السفراء.

الجدير بالذكر أن برنامج سفراء مشواري يتم تنفيذه مع النشء للمرحلة العمرية من (١٠-١٤) سنه، ويضم التدريب علي المهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزية و كيفية التعلم والعمل الجماعى)، بالإضافة الي المهارات الجديدة إدارة الوقت واتخاذ القرار وحل المشكلات.