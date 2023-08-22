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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يحارب التجاعيد| اصنعي ماسك بذور الكتان السحري في منزلك

بذور الكتان
بذور الكتان

تُعرف بذور الكتان بفوائدها المذهلة للبشرة، فهي تعزز الكولاجين الطبيعي، كما تقوم بترطيب الوجه بشكل جيد، لذا فهي تساعد بشرتك على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتجعل بشرتك أكثر نضارة وإشراقة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير الماسك.

 

ماسك بذور الكتان للبشرة

طريقة تحضير ماسك بذور الكتان لعلاج تجاعيد البشرة

خذي ملعقة كبيرة من بذور الكتان وضيفيها إلى كوب من الماء، اتركي بذور الكتان في الماء طوال الليل وفي الصباح، يمكنك استخدامها.

 

ضيفي ملعقة كبيرة من دقيق الأرز وملعقة كبيرة من العسل ونصف ملعقة كبيرة زيت زيتون أو كبسولة فيتامين هـ كبديل في خليط بذور الكتان.

 

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امزجيهم جميعًا واسكبي الخليط في مطحنة للحصول على قوام سلس.

 

ضعي طبقة سميكة من المزيج على الوجه، واتركيها لمدة 30 دقيقة.

 

اغسلي وجهك بالماء البارد، واستخدام هذه الوصفة بشكل يومي سيجعلك تشعرين بالفارق في أقرب وقت ممكن.

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