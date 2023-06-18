ماسك البيض.. الحل المثالي لتقليل التجاعيد

التجاعيد وهي جزء طبيعي من الشيخوخة ، وتكون أكثر وضوحًا في الوجه والرقبة واليدين والساعدين، وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية تحدد أساسًا بنية الجلد وملمسه ، إلا أن التعرض لأشعة الشمس يعد سببًا رئيسيًا للتجاعيد ، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة. تساهم الملوثات والتدخين أيضًا في التجاعيد.

إذا كانت تجاعيدك تزعجك ، فلديك خيارات أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في تنعيمها أو تقليل ظهورها وتتصدر الأدوية وتقنيات تقشير الجلد والحشوات والجراحة قائمة علاجات التجاعيد الفعالة.

يسيطر هاجس التقدم في العمر وظهور التجاعيد على أغلب النساء، ويزيد هذا الهاجس مع دخول فترة الثلاثينات من العمر، خاصة وأن التجاعيد أصبحت مشكلة شائعة هذه الأيام لدى كبار السن والشباب أيضا، بسبب الإفراط في التعرض للأشعة الفوق البنفسجية للشمس وعده عوامل بيئية آخرى.

وقد ظهرت الكثير من التقنيات التجميلية التي تؤخر التجاعيد وتخفيها تماما مثل البوتوكس والفيلر وغيرها، بينما انتشرت الكريمات والمنتجات التجميلية التي تهتم بتأخير علامات الشيخوخة.

وبالرغم من ذلك توجد بعض الوصفات الطبيعية التي تمتلك تاثير فعال على البشرة، حيث تخفي التجاعيد وتقلل من ظهورها بشكل كبير، دون أي ألم جراحي، وذلك باستخدام أقنعة طبيعية تعمل على شد الوجه وإزالة التجاعيد منه، وعلى رأسهم قناع البيض.

ويعتبر ماسك البيض حل سحري للقضاء على التجاعيد، ويشد الوجه ويزيل بقع التقدم في العمر، والتصبغ وإزالة التجاعيد، كما أنه يناسب جميع أنواع البشرة.

طريقة التحضير:

- فصل صفار البيضة عن البياض.

استخدام البياض فقط، من خلال خفقة بشكل جيد وتطبيقه على الوجه والرقبة، وتركه حتى يجف، ثم يشطف بالماء الفاتر.