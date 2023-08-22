كارتيرون لـ "الوفد" : البطولة العربية أثبتت تفوق الكرة السعودية..وتمنيت التعاقد مع شريف

يعد الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني الحالي لأم صلال القطري أحد أبرز الأسماء في الساحة التدريبة والتي تمتلك تجربة مميزة مع الكرة العربية والإفريقية.

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بدأ كارتيرون مشواره مع نادى ديجون الفرنسى في عام 2009 قبل أن يقرر خوض تجربته الإفريقية الأولى مع منتخب مالثي ومنه إلى مازيمبي الكونغولي، كما تولى تدريب عدة فرق مصرية وعربية في مقدمتها الأهلي والزمالك بجانب قيادة بعض الأندية السعودية كالنصر والإتفاق.

باتريس كارتيرون

يتحدث كارتيرون لـ "الوفد" عن طموحاته مع فريق أن صلال خلال الموسم الجديد ، وأبرز الفروق بين الدوري السعودي ودوري نجوم قطر .

فيما يلي نص الحوار ..

كيف تقيم تجربتك الجديدة مع نادي أم صلال القطري؟



بالتأكيد أنا سعيد بالتواجد مع فريق أم صلال وفي الدوري القطري، لقد خضنا معسكراً مغلقاً في تركيا استمر لثلاثة أسابيع من أجل الاستعداد لانطلاق منافسات الدوري القطري، ونأمل في الظهور بشكل جيد وتقديم عروض مميزة.





هل هناك تخطيط لدعم الفريق بالمزيد من الصفقات قبل انتهاء فترة الإنتقالات الجارية ؟



في الوقت الحالي لا توجد لدينا خطط من أجل تدعيم الفريق بالمزيد من الصفقات الجديدة.

قمنا بتدعيم الفريق بالفعل بعدد من الصفقات بينها 7 لاعبين أجانب، لكن قد يكون هناك تطور في هذا الملف فيما يتعلق بضم لاعبين محليين آخرين، لكن حتى الآن لا يوجد أخبار جديدة في هذا الشأن.

وما طموحك مع الفريق خلال الموسم الجديد؟



في الموسم الماضي الفريق حافظ تواجده في الدوري بصعوبة بعدما أحتل المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة وهو شئ رائع.

لذا فإن الهدف بالطبع في الموسم الحالي هو تقديم أداء أفضل لأن الفرق الكبرى بالبطولة على مستوى مرتفع للغاية ، لذا سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا ولكننا سنقاتل من أجل الحصول على موسم جيد جدًا.

وماهي توقعاتك للمنافسة على لقب الدوري القطري هذا الموسم ؟



حسناً، اتوقع ان تكون هناك منافسة شرسة للغاية بين جميع الفرق بالدوري القطري ولكن علينا أن نقاتل من أجل تقديم أفضل ما لدينا ونسعد الجماهير القطرية التي تنتظر منا الكثير.

لديك تجارب سابقة في الدوري السعودي، ماهو الفارق بينه وبين الدوري القطري في رأيك ؟



هناك فارق واضح بين الدوري القطري الذي يضم 12 فريقًا فقط وبين دوري روشن في المملكة العربية السعودية والتي تعد البطولة الاقوي في آسيا خلال الفترة الحالية في ظل الاستثمارات المالية والصفقات العالمية التي يتم التعاقد معاها خلال الميركاتو الصيفي الجاري وهو ما شاهدنا في البطولة العربية الأخيرة حيث كان النهائي سعودي 100٪.

هل فكرت في ضم أي لاعب من الأهلي لأم صلال كما تردد مؤخراً؟



لاعبو الأهلي يمتلكون إمكانيات عالية جدًا ويتمتعون بقوة جيدة وهو فريق ممتاز للغاية وكنت أرغب في الحصول على خدمات محمد شريف مهاجم الفريق فهو لاعب أقدره بشكل خاص وأتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة بالسعودية بعد إنتقاله لفريق الخليج خلال الأيام الماضية













