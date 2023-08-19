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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كارتيرون لـ "الوفد" : نهائي البطولة العربية دليل على تفوق الكرة السعودية

باتريس كاتيرون
باتريس كاتيرون

أكد الفرنسي باتريس كاتيرون المدير الفني الحالي لأم صلال القطري ومدرب الأهلي والزمالك السابق أن نهائي البطولة العربية أثبت تفوق الكرة السعودية مشيرًا أن دوري روشن هو الاقوي في آسيا حاليا خلال الفترة الأخيرة.

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وتحدث كارتيرون في حوار خاص" لبوابة الوفد الإلكترونية " : " هناك فارق واضح بين الدوري القطري الذي يضم 12 فريقًا فقط وبين دوري روشن في المملكة العربية السعودية " .

وأضاف مدرب أم صلال القطري : " دوري روشن يعد البطولة الاقوي في آسيا خلال الفترة الحالية في ظل الاستثمارات المالية والصفقات العالمية التي يتم التعاقد معاها خلال الميركاتو الصيفي الجاري ".

وأتم حديثه قائلا: " شاهدنا في البطولة العربية الأخيرة والتي استضافتها المملكة تفوق كبير للاندية دوري روشن حيث كان النهائي سعودي 100٪ وهو دليل على تفوق الكرة السعودية ".

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه على حساب الهلال بعد الفوز عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

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