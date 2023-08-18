كارتيرون لـ "الوفد" : الأهلي فريق مميز للغاية وتمنيت ضم محمد شريف

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك ومدرب أم صلال القطري الحالي عن العديد من الملفات الهامة في كرة القدم المصرية والسعودية، وعن تجربته مع الفريق القطري.

وصرح الفرنسي كارتيرون في حوار : "لاعبو الأهلي يمتلكون إمكانيات عالية جدًا ويتمتعون بقوة جيدة وهو فريق ممتاز للغاية".

وأختتم حديثه" كنت أرغب في الحصول على خدمات محمد شريف مهاجم الفريق فهو لاعب أقدره بشكل خاص وأتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة بالسعودية بعد إنتقاله لفريق الخليج خلال الأيام الماضية".

يذكر ان محمد شريف انتقل منذ ايام لصفوف الخليج السعودي القطري مقابل 1.5 مليون دولار لمدة 3 مواسم، مع وجود شرط جزائي قيمته 150 مليون جنيه مصري يمنعه من اللعب لأي فريق بالدوري المصري.