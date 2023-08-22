بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يودع دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من نافباخور

خسر فريق نادي الوكرة القطري من نظيره نافباكور نامانجان الأوزبكي، بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب ستاد الجنوب في قطر، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأدوار التمهيدية بدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

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وخسر نادي الوكرة المباراة بهدف دون مقثابل سجله اللاعب دونيور ابدومانوبوف في الدقيقة 98 من عمر اللقاء الذي اتجه للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقد الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، كما شهدت المباراة بطاقة حمراء على اللاعب خالد يوسف نجم نادي الوكرة نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80 من الوقت الأصلي.

وشهد الشوط الأول سيطرة من الوكرة في اللقاء الذي شهد مشاركة حمدي فتحي في المواجهة كاملة، وبالرغم من سيطرة الفريق القطري على الكرة لكن النادي الأوزبكي كان الأكثر محاولة على المرمى.

وشهدت المباراة إجراء 10 تبديلات 6 منها لنادي الوكرة من أجل العودة في النتيجة وتحقيق الانتصار، لكنه خسر وودع منافسات دوري الأبطال من الدور التمهيدي لها.

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام نافباخور الأوزبكي والذي تكون من عمير السيد ولوكاس مينديز وترنت ساينسبري وأحمد فاضل ومحمد بن يطو وأيوب عسال وجيلسون دالا ومراد ناجي وأحمد عبد المقصود وحازم شحاته.