روشتة علاج الفجوة بين أندية القمة والقاع في الدوري السعودي

يواصل صندوق الاستثمار السعودي الدعم للأندية الأربعة الكبار في المملكة العربية السعودية دون باقي أندية الوسط في الترتيب، أو الأندية الصاعدة من دوري يلو مع نهاية الموسم الماضي، والذي أظهر فارقًا كبيرًا في المستويات الفنية للأندية وبين اللاعبين من فريق لآخر في الدوري السعودي.

تساءل الجمهور في الوطن العربي حول الدعم للأربعة الكبار في السعودية دون غيرهم من الأندية وما هو تأثيره على أندية الوسط وقاع الجدول التي تمتلك لاعبين ذات جودة أقل من التي يمتلكها الكبار، وهو ما سنبرزه في التقرير التالي وتسليط الضوء على أبرز الحلول لإنهاء أزمة الدعم والفارق الكبير في المستوى الفني بين الأندية.

تأثير الدعم على أندية الوسط وقاع الجدول:

زيادة التنافس بين الأندية لإظهار أفضل المستويات وإثبات كل لاعب سعودي محلي أنه يستحق فرصة ضمن التشكيل الأساسي، كما حدث من أندية الاتفاق والتعاون أمام النصر، والفيحاء أمام الهلال.

والتأثير الثاني هو خوف أندية متوسط الترتيب، أو الصاعدة حديثًا لدوري المحترفين من استقبال عدد كبير من الأهداف، أو الخسارة بنتيجة ثقيلة، وبالتالي تبذل مجهود مضاعف للخروج بأفضل مكاسب في لقاء تنافسي سيشاهده الكثير حول العالم.

ما هي الفكرة التي ستنهي الجدل حول ملف الصفقات السعودية:

تتعاقد الأندية الأربعة الكبرى مع عدد كبير من الصفقات العالمية من الدوريات الخمسة الكبرى، والاختيار من بين أفضل اللاعبين حول العالم للدعم ووصول اسم المملكة لأكبر مكانه، على عكس ما تحظى به الأندية الأخرى من دعم ومساندة، فيجب على صندوق الاستثمار، أو المسؤولين عن ملف دعم الأندية إنشاء حركة تنقل داخلية من بين الأندية والأخرى.

فعندما يرحل لاعب أجنبي عن صفوف فريق نتيجة التعاقد مع لاعب أوروبي يُفضل أن تكون وجهته المقبلة لنادي آخر داخل المملكة، مثل رحيل كويلار وكاريلو وفييتو عن الهلال وانتقالهم للشباب والقادسية، وهو نفس الأمر بالنسبة للمدافع ألفارو جونزاليس مدافع النصر المنتقل لنادي القادسية أيضًا.

من أبرز الأسماء العالمية الموجودة في الدوري السعودي بالموسم الحالي كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر، وانتقال الفرنسي كريم بنزيما لنادي الاتحاد، ووجد البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة نادي الهلال، وروبيرتو فيرمينيو في النادي الأهلي، وجوردان هندرسون في الاتفاق، وإيفر بانيجا في نادي الشباب، فضلًا عن الصفقات الأخرى ضمن قائمة كل فريق.